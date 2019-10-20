اقترب آندي موراي خطوة أخرى من نيل أول لقب له في عام صعب ضمن مسيرته كلاعب، بتحقيقه الفوز 3-6 و7-5 و6-2 على أوجو أومبير السبت، ليبلغ نهائي بطولة أوروبا المفتوحة للتنس.

وعاد موراي لمباريات الفردي ضمن جولة بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين في أغسطس/آب الماضي عقب جراحة في الفخذ أنقذت مسيرته، ويبدو جاهزا لنيل أول لقبه له منذ 2017 في النهائي الذي سيقام غدا.

وسيقف في طريق اللاعب البالغ من العمر 32 عاما نحو اللقب، السويسري ستانيسلاس فافرينكا، الذي أطاح بالإيطالي الشاب يانيك سينر بنتيجة 6-3 و6-2 ليتأهل للمباراة الختامية.