فاز مارك ماركيز بطل العالم بجائزة اليابان الكبرى بعد الانطلاق من المركز الأول يوم الأحد وضمن فريقه هوندا لقب الصانعين ببطولة العالم للدراجات النارية على أرضه في حلبة موتيجي.

وضمن ماركيز (26 عاما) لقبه السادس ببطولة العالم، والرابع على التوالي، في تايلاند يوم السادس من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وجاء تتويج هوندا بلقب الصانعين للمرة 25 بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور 60 عاما في سباقات الدراجات النارية.

وحقق ماركيز انتصاره 54 في سباقات الفئة الأولى ليعادل الرقم القياسي للأسترالي المعتزل ميك دوهان.

وقال المتسابق الإسباني الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي والعاشر هذا الموسم ”لم يكن فوزا سهلا وكنت أضغط منذ البداية وبذلت أقصى جهد ممكن“.

وأنهى الفرنسي فابيو كوارتارارو (20 عاما) متسابق بتروناس ياماها السباق في المركز الثاني بفارق 0.870 ثانية عن ماركيز وضمن جائزة أفضل متسابق صاعد هذا العام بينما حقق الايطالي أندريا دوفيتسيوزو المركز الثالث مع دوكاتي.

ويملك ماركيز 350 نقطة وهو رصيد لا يمكن تجاوزه مقابل 231 لدوفيتسيوزو مع تبقي ثلاثة سباقات في استراليا وماليزيا وبلنسية.