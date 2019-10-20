أعلنت مسؤولة شؤون السياحة في مؤسسة التراث الثقافي والسياحي والصناعات اليدوية في محافظة يزد (هما خورشيدي)، عن وصول قطار (النسر الذهبي) السياحي الدولي إلى يزد.

قالت (خورشيدي): (بهدف تنمية السياحة عبر القطارات، لا سيما الدولية منها، فقد وصل قطار (النسر الذهبي) السياحي الدولي الى محافظة يزد).

وأضافت أن قطار "النسر الذهبي" وصل إلى يزد حاملا 39 سائحاً من أربع جنسيات مختلفة من الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا واستراليا.

وتابعت (خورشيدي)، انطلق القطار السياحي تحت مسمى (طريق الحرير الجنوب – الشمال)، يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول/ اكتوبر، من طهران إلى محافظة فارس كأول وجهة سياحية له، وفي يوم السبت 19 تشرين الأول/اكتوبر، وصل الوجهة الرابعة له وهي محافظة يزد.

وأوضحت أن السياح، وعقب زيارة المواقع التاريخية والثقافية والسياحية في محافظة يزد، سيغادرون محطة سكة حديد يزد نحو مشهد، وفي تاريخ 21 تشرين الأول/اكتوبر تنتهي رحلتهم في ايران، مشيرة إلى أن السياح زاروا حتى الآن المواقع التاريخية والثقافية والسياحية في محافظات فارس، اصفهان وكرمان.