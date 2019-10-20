كشف تقرير نشره موقع (سي أن أن) عن 7 أماكن تتكاثر فيها الجراثيم في المنزل، وذلك بحسب عالم الأحياء المجهرية وأستاذ الصحة العامة وعلوم البيئة والمناعة في جامعة أريزونا تشارلز جيربا.

ومن الأماكن التي يمكن تصنيفها بأنها الأخطر من حيث احتوائها على أكثر الجراثيم في المنزل بناء على كلام جيربا:

-أدوات النظافة: تتركّز البكتيريا في فرشاة أسنانك، ومناشف الحمام، ومناشف اليد، والصابون. هنا ينصح جيربا بتغيير المناشف كل ثلاثة أو أربعة أيام على الأقل.

-المطبخ: يعد المطبخ واحد من أكثر المناطق التي تحتوي على جراثيم في المنزل، وخصوصا أنه المكان الذي نعد فيه الأطعمة التي يمكن أن تنشر السالمونيلا، وإي كولاي.

ووجدت الدراسات الاستقصائية الأخيرة للمنازل أنه يوجد بكتيريا على لوح تقطيع اللحوم في بعض المنازل ​​أكثر من مقعد المرحاض).

أما حوض الجلي، فهو بمثابة خزان آخر للبكتيريا السيئة، والكثير من الناس يذوبون منتجات اللحوم النيّئة ولا يضعون أكثر من الماء الجاري لتنظيفها). وتنتشر الجراثيم على الأدوات المستخدمة في المطابخ بشكل عام ومنها:

-إسفنجة المطبخ: يقول جيربا (إذا كنت تستخدم إسفنجة المطبخ أو قطعة قماش لتنظيف حوض المطبخ، والأدوات المحيطة به ولوحات التقطيع، فليس من المستغرب أن تفوز هذه الأغراض بالجائزة كأكثر العناصر الملوثة في منزلك).

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية فإن هناك 20٪ من جميع الأمراض التي تنقلها الأغذية تبدأ بالأغذية المستهلكة في المنزل.

ووجدت دراسة أجريت عام 2017 أن 362 نوعا مختلفا من البكتيريا تعيش في الإسفنج المستخدم في المطبخ، ونصحت الدراسة باستبدال الإسفنج مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

-مقابض الثلاجات: مقابض الثلاجات عادة تكون سيّئة لأن الناس يتعاملون مع منتجات اللحوم النيئة، ثم يفتحون الثلاجة للحصول على شيء آخر دون تفكير، ولذلك فهي من أكثر الأدوات التي تنتشر عليها الجراثيم.

- مناشف المطبخ: يحذر جيربا من مناشف المطبخ إذ يميل الناس إلى تعليق مناشف المطبخ الملوثة في مقابض الثلاجات، ثم يستخدمونها لمسح أيديهم بعد تجهيز اللحوم، وقد يترك بعض الناس المنشفة معلقة لعدة أيام أو أسابيع قبل غسلها.