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رقم الخبر: 266534 تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019 الوقت: 14:18 الاقسام: رياضة  
مان سيتي يتفوق على بالاس بعد هدفين سريعين
في الدوري الانجليزي الممتاز ..

مان سيتي يتفوق على بالاس بعد هدفين سريعين

أحرز جابرييل جيسوس وديفيد سيلفا هدفين سريعين ليفوز مانشستر سيتي بسهولة 2-صفر على مستضيفه كريستال بالاس باستاد سيلهيرست بارك ويقلص حامل اللقب الفارق إلى خمس نقاط مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى ليوم السبت كالاتي:

ايفرتون 2 – وستهام صفر

استون فيلا 2 – برايتون 1

تشيلسي 1 – نيوكاسل صفر

ليستر سيتي 2 – بيرنلي 1

توتنهام 1 – واتفورد 1

وولفرهامبتون 1 – ساوثهامبتون 1

بورنموث صفر – نوريتش صفر

 
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مصدر الخبر: رويترز للانباء
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