|رقم الخبر: 266534
|تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019
|الوقت: 14:18
|الاقسام: رياضة
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في الدوري الانجليزي الممتاز ..
مان سيتي يتفوق على بالاس بعد هدفين سريعين
أحرز جابرييل جيسوس وديفيد سيلفا هدفين سريعين ليفوز مانشستر سيتي بسهولة 2-صفر على مستضيفه كريستال بالاس باستاد سيلهيرست بارك ويقلص حامل اللقب الفارق إلى خمس نقاط مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى ليوم السبت كالاتي:
ايفرتون 2 – وستهام صفر
استون فيلا 2 – برايتون 1
تشيلسي 1 – نيوكاسل صفر
ليستر سيتي 2 – بيرنلي 1
توتنهام 1 – واتفورد 1
وولفرهامبتون 1 – ساوثهامبتون 1
بورنموث صفر – نوريتش صفر
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