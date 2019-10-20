في الدوري الانجليزي الممتاز .. مان سيتي يتفوق على بالاس بعد هدفين سريعين أحرز جابرييل جيسوس وديفيد سيلفا هدفين سريعين ليفوز مانشستر سيتي بسهولة 2-صفر على مستضيفه كريستال بالاس باستاد سيلهيرست بارك ويقلص حامل اللقب الفارق إلى خمس نقاط مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.