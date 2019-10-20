سجل حبيب ديالو هدفا قبل أربع دقائق على النهاية ليقود ميتز إلى فوز مفاجئ 1-صفر على نانت المتألق يوم السبت، وهي نتيجة أبعدت فريقه عن مؤخرة ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وبدا أن بطاقة حمراء مباشرة للاعب نانت مولا واجي في الدقيقة 60 ستمنح ميتز نقطة ثمينة لكن ديالو كان له رأي آخر، وحول تمريرة فريد بولاية إلى الشباك في الدقيقة 86 مسجلا هدف الفوز.

وتقدم ميتز إلى المركز 14 في الترتيب ليرسل ديجون، الذي تعادل بدون أهداف مع أولمبيك ليون بفضل تألق الحارس ألفريد جوميس، إلى مؤخرة الترتيب.

وأمضى موسى ديمبلي لاعب ليون ليلة مخيبة للآمال بعدما تصدى جوميس حارس ديجون بشكل رائع لسلسلة من الفرص ليحرمه من التسجيل.

وهز البديل يايا سانوجو الشباك بضربة رأس وسجل القائد ماكس جرادل من ركلة جزاء ليتغلب تولوز 2-1 على ليل البعيد عن مستواه.

ووضع سانوجو، الذي شارك في الدقيقة 16، تولوز في المقدمة في الدقيقة 58 قبل أن يضيف جرادل الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد لمسة يد من جيريمي بييه مدافع ليل.

وزادت معاناة بييه عندما تسبب في ركلة جزاء ثانية بسبب لمسة يد أيضا ليحصل على إنذار في الدقيقة 81، لكن جرادل سدد فوق العارضة من علامة الجزاء.

وانتزع المدافع أرتورو كالابريسي نقطة لصالح أميان الذي تعادل 1-1 مع نيم، بعد أن وضع الكرة في الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عقب فشل الفريق صاحب الأرض، الذي تقدم في الشوط الأول عن طريق بابلو مارتينيز، في إبعاد ركلة ركنية.

وسجل يونس عبد الحميد هدفا في الشوط الثاني ليقود رانس للفوز 1-صفر على مونبلييه بينما كان هدف إيرفين كاردونا كافيا ليتغلب بريست 1-صفر خارج ملعبه على أنجيه.

ويتصدر باريس سان جيرمان، الذي هزم نيس 4-1 يوم الجمعة، الترتيب برصيد 24 نقطة من عشر مباريات ويحتل نانت المركز الثاني ولديه 19 نقطة ويأتي رانس في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وفي مؤخرة الترتيب، تسبب فوز ميتز في عودة موناكو إلى المركز 18 ومنطقة الهبوط بجانب ستراسبورج (19) وديجون صاحب المركز الأخير ولكل منهم تسع نقاط.