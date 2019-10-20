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رقم الخبر: 266531 تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019 الوقت: 14:29 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
كيف يؤثر الفلفل الحار على مرض السرطان؟

كيف يؤثر الفلفل الحار على مرض السرطان؟

يحتوي الفلفل الحار على مركب الكابسيسين، الذي يوقف نشاط بروتين Src المسؤول عن حياة وموت الخلية.

مركب الكابسيسين، الموجود في الفلفل الحار وهو ما يجعله حارا، يقلل من الورم الخبيث لسرطان الرئة، وفقا لعلماء أمريكيين من جامعة مارشال. الكابسيسين يوقف نشاط بروتينSrc ، وهو المسؤول عن حياة وموت الخلية. وبالتالي، قد يصبح هذا المركب الأساس لتطوير العقاقير المضادة للسرطان.

في الوقت الحالي، يبحث المتخصصون عن نظير للمركب من الفلفل الحار. فالكابسيسين لديه عدد من الآثار الجانبية. على سبيل المثال، يمكن أن يثير تهيج الجهاز الهضمي وتشنجات المعدة، بحسب موقع Food.news.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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