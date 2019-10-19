ومن غير الممكن تعليق الآمال على اوروبا

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، أن تنفيذ الإتفاق النووي من قبل احد الأطراف فقط أمر غير قابل للتبرير، مصرحا ان ايران مصممة على إتخاذ الخطوات التالية لتخفيض إلتزاماتها بالإتفاق النووي.

جاء ذلك خلال الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين إيران والسويد التي إنعقدت الأربعاء في طهران، برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، ونائبة وزيرة الخارجية السويدية "آنيكا سودير".

واعتبر عراقجي وتيرة التفاعل والتعاون بين البلدين بأنها مقبولة ومتزايدة على صعيد العلاقات الثنائية، والاقليمية، والدولية؛ قائلاً: انه على الرغم من إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي وفرضها الحظر والضغوط القصوى، الا ان ايران حاولت إبقاء نوافذ التفاعل والدبلوماسية مفتوحة، لكن أوروبا ومع الأسف إعتمدت الدعم السياسي فقط وإمتنعت عن بذل التكاليف لاستمرار هذا الإتفاق.

وتابع: أن قرار إيران في رد الفعل على السياسات الأميريكة غير المقبولة يتمثل في إنتهاج ستراتيجية المقاومة القصوى والفاعلة إمام الضغوط القصوى.

وأكد مساعد وزير الخارجية الايراني: أن إيران تتوقع من أوروبا أن تتخذ مواقف بناءة وأن تبذل جهودا حقيقة وتتحمل التكاليف لاعادة بناء الثقة.

وصرح أن المنطقة تشهد مع الأسف تصاعداً في التوترات والأزمات وتعرض الاستقرار والأمن للخطر جراء السياسات والتصرفات الخاطئة لبعض اللاعبين على الساحة؛ مؤكدا ان الأمن في المنطقة غير قابل للتجزئة.. ولهذا يجب أن تكون حرية التنقل وأمن الطاقة للجميع. وان إيران تقدمت بالعديد من المقترحات حتى الآن، كان آخرها "مبادرة هرمز للسلام" القائمة على دول المنطقة وعلى أساس مبدأ عدم التدخل والعدوان.

وأضاف عراقجي: أن ايران تدعو كافة الدول بمن فيها السويد للتعاون في دفع هذه المبادرة الى الامام.

من جانبها، أكدت أنيكا سودير على إرادة السويد السياسية في مواصلة التعاون الثنائي على مستوى فاعل وتسوية القضايا العالقة في هذا الصدد وأضافت، أن السويد وتناغما مع نهج الاتحاد الأوروبي دعمت على الدوام الحفاظ على الإتفاق النووي وتنفيذه؛ الإتفاق الذي يعود بنتائج ايجابية على جميع الأطراف ويصب في مصلحتهم كافة.

وتابعت، أن السويد ما زالت متفائلة بأن يبقى الإتفاق النووي وبفضل الجهود الأوروبية قائما من أجل ضمان مصالح ايران واستمرار التعاون معها.

وفيما أشارت الى أهمية استمرار الإتفاق النووي، أكدت ضرورة تعزيز الجهود من قبل جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف الهام.

وفي سياق آخر، أعربت سودير عن قلقها حيال التطورات الحالية في المنطقة قائلة: ان إستمرار التوترات والأزمات وتوسيع رقعتها أثبتت بأن الحل السياسي والدبلوماسي هو الحل الوحيد؛ مؤكدة إستعداد بلادها لدعم كافة الجهود والمبادرات القائمة.

كما أعربت نائبة وزيرة الخارجية السويدية عن شكرها لايران على إطلاق السفينة البريطانية التي تمتلكها شركة سويدية.

وبحث الجانبان خلال هذه الجولة من المشاورات، أهم القضايا والتطورات الدولية وكذلك المواضيع ذات الصلة بالعلاقات بين البلدين.

في سياق متصل قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي، حسين أمير عبداللهيان، الجمعة: لا يمکن أن نعلق آمالا علی أوروبا بشأن تنفيذ الإتفاق النووي.

وکتب عبداللهيان في حسابه الخاص علی تويتر: الحقيقة هي أن بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا توافق وتقسیم أدوار والعمل الحقيقي هو عملية إضعاف إيران.

وتابع: لا توجد لإينستكس أية قوة محركة. تحتاج إيران إلى إجراء يغير الجو العام للإرهاب الإقتصادي المفروض بصورة جذرية.

الى ذلك رحب كبير المستشاريين للشؤون العلمية بالحكومة البريطانية روبين غرايمز بمشروع تحديث مفاعل اراك في ايران.

ونشرت السفارة البريطانية، الخميس شريط فيديو تحدث فيه غرايمز قائلا، ان مشروع إنجاز مفاعل اراك (وسط ايران) يعد جزءا من الإتفاق النووي ونحن هنا لنعمل على مساعدة ايران في عملية تحديث هذا المفاعل.

وأضاف: انني أشعر بالكثير من السعادة لمشاهدة هذا المفاعل، اذ لا شيء أفضل من رؤية مشروع هندسي عظيم خاصة حينما تكون جزءا من العملية.

وقال غرايمز، أنتظر بفارغ الصبر العودة الى ايران.

يذكر ان ايران وبعد خروج اميركا من الإتفاق النووي وتقاعس اوروبا عن تنفيذ التزاماتها في إطار الإتفاق النووي قد إتخذت لغاية 3 مراحل في سياق خفض التزاماتها النووية.