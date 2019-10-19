أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية دعمه لمبادرة هرمز للسلام التي إقترحها الرئيس الايراني حجة الاسلام "حسن روحاني" وقال: ان هذه المبادرة ستحقق احلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف "كنغ شوانغ"، الجمعة، في حديث لمراسل ارنا: ان منطقة الخليج الفارسي منطقة معقدة وحساسة وتراقب الصين الوضع فيها وتهتم لمشاكلها وتطوراتها بدقة.

وأكد شوانغ أنه نظرا إلى التطورات الأخيرة في المنطقة تؤكد الصين على ضرورة الحفاظ على إستقرار منطقة الخليج الفارسي وتتخذ خطوات نحو إزالة التوترات.

وقال المسؤول الصيني: ان الصين ترحب باية مبادرة للسلام التي تهدف إلى الحد من التوترات وتساعد جميع الدول في مسيرة إزالة التوتر.

وأضاف في هذا الاطار ندعو جميع الدول في المنطقة الى الحوار والتعاون مع بعضها البعض.

وأعرب شوانغ عن أمله بأن تسعى دول المنطقة إلى حل خلافاتها عن طريق الحوار.

وتم طرح «مبادرة هرمز للسلام» مؤخراً من قبل الرئیس روحاني في كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتقوم هذه المبادرة علی مبادئ ثابتة، منها الالتزام بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، حسن الجوار، إحترام سيادة الدول ووحدة أراضیها، عدم الاخلال بالحدود الدولية، حل كل الخلافات بالطرق السلمية، رفض التهديد واللجوء للعنف أو المشاركة في أي تحالف أو حلف عسكري ضد إحداها الأخرى، عدم التدخل في الشؤون الداخلية والعلاقات الخارجية للدول الأخرى، احترام المقدسات والرموز الوطنية والدينية والتاريخية للآخرين والاحترام المتبادل، المصالح المتبادلة والمكانة المتساوية لكل دول المنطقة.

وصرح بان المبادرة تسعى إلى تحقيق أهداف سامية تشمل النهوض بالسلام والاستقرار والتقدم والرفاهية لكل دول وشعوب المنطقة، تشجيع التفاهم المتبادل والأواصر السلمية والودية والتعاون في سبيل إستئصال الارهاب والتطرف والصراعات الطائفية، معالجة التوترات وحل كل الاختلافات والنزاعات بالسُبل السلمية وعن طريق الحوار، دعم وتمتين الاتصالات والتحذيرات الوقائية، توفير الأمن الجماعي للطاقة، حرية الملاحة والنقل الحر للنفط، حماية البيئة وتعزيز التعاون والتواصل وتشجیع العمل والتجارة والاستثمار علی كافة المستويات والمجالات المختلفة بين الدول والسكان والقطاع الخاص.