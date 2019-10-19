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رقم الخبر: 266491 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 17:44 الاقسام: دوليات  
موسكو تدعو الأمم المتحدة للعب دور محوري في السياسات العالمية

موسكو تدعو الأمم المتحدة للعب دور محوري في السياسات العالمية

أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، السبت، أن منظمة الأمم المتحدة لم تستنزف إمكانياتها، وعليها لعب دور محورى في القضايا السياسية على مستوى العالم.

وقال ميدفيديف، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، على منظمة الأمم المتحدة لعب دور محوري، كونها المنظمة الدولية الرائدة والرئيسية، كما أن هناك منظمات إقليمية أخرى تشكل أهمية كبيرة، مثل منظمة "البريكس" ومنظمة شانجهاى للتعاون.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، إلا أن الأمم المتحدة لم تزل هي النموذج المثالي للمنظمات الدولية، لكنها لم تستنزف إمكاناتها بعد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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