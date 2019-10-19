أعلنت شركة النفط اليمنية أن العدوان أفرج عن سفينتي نفط على متنهما كميات من مادتي البنزين والديزل.

وأوضحت شركة النفط في بيان لها وصول السفينة (استون1) المحملة بالبنزين إلى غاطس ميناء الحديدة والتي احتجزها العدوان لمدة 19 يوم، بالإضافة إلى وصول الناقلة (منيتور) المحملة بمادة الديزل التابعة للمصانع والشركات التجارية الخاصة.وأكدت الشركة أن قوى العدوان لا زالت تحتجز ست سفن نفطية أخرى.

وأوضح البيان أن المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية أصدر توجيهاته للمختصين بفرع الحديدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للفحص المختبري للشحنتين في غاطس ميناء الحديدة.

وكانت شركة النفط اليمنية قد أعلنت الجمعة، عن وصول السفينة (سي هارت) إلى غاطس ميناء الحديدة بعد أن احتجزها تحالف العدوان 37 يوم والسفينة (مجنون) بعد أن تم احتجازها لمدة 43 يوم.

من جهة اخرى شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 25 غارة خلال الـ 48 الساعة الماضية أغلبها على محافظتي صعدة وحجة، بالتزامن مع استمرار قوى العدوان شن زحوف متواصلة دون إحراز أي تقدم يذكر.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوى العدوان مستمرة بشن زحوف متواصلة في جبهات الحدود والداخل دون إحراز أي تقدم يذكر.

وكان العميد سريع قد أوضح الخميس أن قوى العدوان شنت أكثر من 30 غارة جوية أغلبها على مديريتي حرض وحيران بمحافظة حجة مع استمرارها في التصعيد في الحدود وجبهات الداخل دون إحراز أي تقدم، مؤكدًا تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك كسر الجيش واللجان الشعبية، الجمعة، زحفا لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة البيضاء.

وأكد مصدر عسكري سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة إثر انكسار زحف لهم على مواقع الجيش واللجان في جبهة الزاهر.

*المرتضى: تحرير 19 أسيرًا من أسرى الجيش واللجان بعملية تبادل في جبهة مأرب

من جهته أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، الجمعة، عن تحرير 19 أسيرًا من أسرى الجيش واللجان الشعبية في جبهة مأرب.

وقال المرتضى في تغريدة له في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تم الجمعة تحرير 19 أسيرًا من أسرى الجيش واللجان الشعبية وذلك في عملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة مارب.

وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى قد أعلن في 9 أكتوبر الجاري عن تحرير 5 أسرى من الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة الساحل الغربي.

كما أعلن في الـ 27 من سبتمبر الماضي تحرير 13 أسيرا في عمليتي تبادل في جبهتي الجوف وشبوة عبر وساطة محلية. وفي الـ19 من سبتمبر الماضي أعلن عن تحرير 8 من أسرى الجيش واللجان خلال عمليتي تبادل في جبهتي الجوف والساحل الغربي عبر وساطة محلية.