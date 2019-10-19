أكد الجيش اللبناني تضامنه مع مطالب المحتجين داعيا إياهم للتعبير بشكل سلمي وعدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وقالت قيادة الجيش في بيان، السبت "تدعو قيادة الجيش جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير بشكل سلمي، وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة".

وأضاف البيان "تؤكد [قيادة الجيش] على تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقة، تدعوهم للتجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين".

وتتواصل التظاهرات وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة، في معظم المناطق اللبنانية، منذ مساء الاربعاء؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وكان الجيش اللبناني والقوى الأمنية فضوا الاحتجاجات في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت.

وأفاد مصدر محلي بوقوع مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت اتخذت طابع الكر والفر.

القوى الأمنية حاولت تفريق المتظاهرين باستخدام القنابل المسيلة للدموع، وقد أصيبت مراسلة صحافية تابعة لقناة محلية لبنانية بإحدى قنابل الغاز.وباشرت القوى الأمنية باعتقال بعض المواطنين.

وفي طرابلس، أصيب عدد من المواطنين في ظل توارد الأنباء عن استشهاد أحدهم وذلك برصاص مرافقي النائب السابق مصباح الأحدب.وعلى إثر ذلك، اعتقل الجيش اللبناني مرافقي الأحدب.

أما صيدا فشهدت اعتصاماً مركزياً ضم الآلاف من المتظاهرين.

وفرقت القوى الأمنية اللبنانية المتظاهرين الذين احتشدوا ليلاً لساعات في وسط العاصمة بيروت احتجاجاً على فرض الحكومة ضرائب جديدة.

وعمت التظاهرات معظم المناطق اللبنانية وتخللها قطع طرق في أكثر من مدينة وسط غضب عارم من سياسات الحكومة الاقتصادية.

وذكرت مصادر طبية أن المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية أدت إلى إصابة العشرات من الطرفين.

في هذه الأثناء، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري اتفقا في اتصال هاتفي على إلغاء جلسة مجلس الوزراء وعلى مجموعة إجراءات تحفظ التظاهرات في إطارها السلمي.

من جهتها وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن كانت قد أكدت أن غالبية التظاهرات التي شهدتها البلاد سلمية.

وشددت على أنّ بديل الإجراءات الحكومية التقشفية هو الانهيار في لبنان. واعتبرت الحسن أن من الضروري للحكومة الموازنة بين الإجراءات التقشفية وتخفيف وطأتها على المواطنين.