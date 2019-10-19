أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أن اللجنة التحقيقية بأحداث التظاهرات الأخيرة في البلاد أوشكت على إنهاء أعمالها.

وذكر بيان للمكتب مساء الجمعة أن "عبد المهدي حظر الجمعة اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات، واطلع على آخر النتائج التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية، التي أوشكت على إنهاء أعمالها".

وأضاف: "جرت مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة ليتم رفعها بشكلها النهائي إلى سيادته في وقت قريب والإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة".

في سياق آخر أعلنت الشرطة الاتحادية الاسترالية السبت أنها اتهمت عراقيا عمره 43 عاما بالضلوع في عملية لتهريب البشر أدت إلى مقتل ما يربو على 350 من طالبي اللجوء عندما غرق قاربهم عام 2001.

وأضافت الشرطة في بيان أن الرجل اعتقل في مطار برزبين، الجمعة، بعدما سلمته نيوزيلندا واتهم "بتنظيم مجموعات من غير المواطنين إلى أستراليا"، كما نقلت وكالة "رويترز". ويواجه الرجل إذا أدين عقوبة السجن بحد أقصى عشر سنوت. وتقول الشرطة إنه كان جزءا من عصابة لتهريب أشخاص، معظمهم من العراق وأفغانستان، إلى أستراليا، والرجل هو المشتبه به الثالث الذي يمثل للمحاكمة في القضية.