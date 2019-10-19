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رقم الخبر: 266477 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 16:22 الاقسام: اقتصاد  
تصدير ما قيمته 5ر6 مليار دولار من المحاصيل الزراعية الإيرانية
خلال العام الماضي

تصدير ما قيمته 5ر6 مليار دولار من المحاصيل الزراعية الإيرانية

أعلن المدير العام لمکتب تنمية الصادرات في وزارة الجهاد الزراعي عن تصدير 5ر6 مليار دولار من المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي (انتهى في 20 مارس 2019).

وقال شاهرخ شجري: انه خلال العام الماضي تم تصدير 7 ملايين طن من المحاصيل الزراعية بقيمة تبلغ 5ر6 مليار دولار إلى أرجاء المعمورة. وأوضح انه ينتج سنوياً 122 مليون طن من المحاصيل الزراعية في إيران، مشيراً إلى أن إيران تحتل المرکز الثاني عالمياً في مجال إنتاج التمر.

وفي السياق، أعلن مدير مشروع العقارات النباتية في وزارة الجهاد الزراعي عن تصدير 280 طناً من الزعفران الإيراني إلى أنحاء العالم خلال العام الماضي (انتهى 20 مارس 2019)، حيث جلب 350 مليون دولار من العوائد للبلاد.

وقال حسين زينلي: ان الزعفران من أهم العقارات النباتية الإيرانية؛ مضيفاً: ان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري (بدأ 21 مارس 2019) تم تصدير 76 طناً من الزعفران إلى أرجاء المعمورة رغم جميع الحالات والمشاکل. وأوضح ان هذا المنتج يتميز بأهمية إقتصادية واجتماعية بالغة بين المحاصيل الزراعية الإيرانية ويضخ الإيرادات الکبيرة للبلاد.

 
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