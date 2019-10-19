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رقم الخبر: 266474 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 15:35 الاقسام: عربيات  
فرقة العباس بالعراق تدعو لتأسيس وزارة أو هيئة لإدارة الزيارات المليونية

فرقة العباس بالعراق تدعو لتأسيس وزارة أو هيئة لإدارة الزيارات المليونية

دعت فرقة العباس القتالية في العراق، السبت، الى تأسيس وزارة أو هيئة لإدارة الزيارات المليونية بالعراق.

وقال المشرف العام على الفرقة ميثم الزيدي في بيان ، "إننا نجدد الدعوة لإنشاء هيئة او وزارة لإدارة شؤون الزيارات المليونية التي تشهدها البلاد وخصوصاً في كربلاء المقدسة".

وأضاف أن "الأمر لا يكلف الدولة مبالغ كبيرة"، مشيرا إلى أن "زيارة الأربعين تشهد تجمعات مليونية وأن العتبات المقدسة والمشاهد المشرفة في العراق لا تخلوا من هذه الزيارات على مدار العام، في ولادات الأئمة عليهم السلام ووفياتهم" حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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