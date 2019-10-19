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رقم الخبر: 266468 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 15:05 الاقسام: سياسة  
اللواء سلامي يشكر العراقيين ويؤكد: زوار ألاربعينية سيصهرون الاستكبار

اللواء سلامي يشكر العراقيين ويؤكد: زوار ألاربعينية سيصهرون الاستكبار

أكد اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الايراني أن حرارة عشاق الامام الحسين (ع) وزوار الاربعينية ستصهر الاستكبار العالمي.

وأوضح اللواء سلامي لدى مشاركته بمسيرة بمناسبة ذكرى أربعينية الامام الحسين(ع) في مدينة "ري" جنوب العاصمة طهران اليوم السبت، أن مسيرة الاربعين تجسد وحدة الامة الاسلامية.

واشار الى أن هذه المراسم ستجتث الظلم والاستبداد، مؤكدا على عالمية الامام الحسين (ع) وانه للبشيرية جمعاء.

وأشاد قائد الحرس الثوري بمحبة وكرم ضيافة الشعب العراقي معربا عن شكره لهذا الشعب المضياف فردا فردا، متنميا بالوقت ذاته أن ينعم العراقيون بالسلام والامن ومؤكدا وقوف ايران معهم.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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