أكد اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الايراني أن حرارة عشاق الامام الحسين (ع) وزوار الاربعينية ستصهر الاستكبار العالمي.

وأوضح اللواء سلامي لدى مشاركته بمسيرة بمناسبة ذكرى أربعينية الامام الحسين(ع) في مدينة "ري" جنوب العاصمة طهران اليوم السبت، أن مسيرة الاربعين تجسد وحدة الامة الاسلامية.

واشار الى أن هذه المراسم ستجتث الظلم والاستبداد، مؤكدا على عالمية الامام الحسين (ع) وانه للبشيرية جمعاء.

وأشاد قائد الحرس الثوري بمحبة وكرم ضيافة الشعب العراقي معربا عن شكره لهذا الشعب المضياف فردا فردا، متنميا بالوقت ذاته أن ينعم العراقيون بالسلام والامن ومؤكدا وقوف ايران معهم.