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رقم الخبر: 266467 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 15:04 الاقسام: منوعات  
رجل يقف أمام مترو مهيأ للانطلاق في ألمانيا ليرغمه على انتظار زوجته

رجل يقف أمام مترو مهيأ للانطلاق في ألمانيا ليرغمه على انتظار زوجته

لأن زوجته لم تصل في الموعد قام رجل بمحاولة إعاقة انطلاق مترو بأحد شوارع مدينة إسن غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة الجمعة إن القطار كان في محطة إسن الغربية مهيأ للانطلاق.كان الرجل 34 عاما طلب من قائد المترو أن ينتظر وصول زوجته، إلا أن السائق لم يبد استعدادا لذلك فتوجه الرجل إلى القضبان ووقف عليها أمام المترو.في النهاية جاءت المرأة تتهادى وركب كلا الزوجين القطار.إلا أن الشرطة الاتحادية كانت في انتظارهما على المحطة التالية، وتم تحريك قضية جنائية ضد الرجل بسبب تعطيل مؤسسة عامة.

 

 

 
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مصدر الخبر: اخبار 24 ساعة
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