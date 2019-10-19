بمناسبة ذكرى اربعينية الامام الحسين (ع)، استضافت حسينية الامام الخميني (رض) اليوم السبت الهيئات الطلابية من مختلف انحاء البلاد، حيث ردد طلاب الجامعات المعزين وبحضور قائد الثورة الاسلامية، تزامنا مع زوار كربلاء المقدسة، نداء "لبيك ياحسين".

والقى سماحة آية الله الخامنئي في هذه المراسم كلمة موجزة ، اعرب فيها عن شكره للشباب لاقامة مراسم العزاء الحماسية، موجها كلامه لهم قائلا: ان اخلاصكم ونورانيتكم ايها الاعزاء قيمة جدا، واني دائما أسأل الله تعالى ان يجعلني واياكم في ان نسلك طريق الحق، لانه اذا تمسكتم بطريق الحق هذا ، فسيتم اصلاح شؤون البلاد والعالم، وستستفيد البشرية من فوائدها.

وألقى حجة الاسلام سعدي كلمة في هذه المراسم، اكد فيها ان مقاومة الشعب الايراني مستلهمة من مقاومة الامام الحسين (ع)، مضيفا: يسعى تيار الهيمنة والاستكبار الى استبدال مكان الحق والباطل بمجموعة كبيرة من اجهزة الدعاية، ولكن كما فضح الإمام سجاد (ع) وزينب الكبرى (س) في الكوفة والشام ، بكلماتهما المستنيرة ، عن الحكم الأموي، اليوم ايضا يجب على منابر تيار الحق، ان توضح بقوة خطاب الاسلام والثورة، وتكشف عن اساليب نظام الهيمنة.

كما قرأ كل من الذاكرين حنيف نجاد وميثم مطيعي، زيارة الاربعين ومراثي حسينية في هذه المراسم.

وفي ختام المراسم اقيمت صلاتي الظهر والعصر بأمامة قائد الثورة الاسلامية.