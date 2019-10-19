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رقم الخبر: 266465 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 15:01 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
خروج الرائدتين الأمريكيتين إلى الفضاء المفتوح

خروج الرائدتين الأمريكيتين إلى الفضاء المفتوح

تبدأ رائدتا الفضاء الأمريكيتان ، كريستينا كوك، وجيسيكا مائير، يوم 18 أكتوبر عملهما خارج المحطة الفضائية الدولية وذلك لأول مرة في تاريخ الفضاء الأمريكي والعالمي.

جدير بالذكر أن رائدات الفضاء سبق لهن أن خرجن إلى الفضاء المفتوح، لكنهن كن بمفردهن وليس معا.

وكانت رائدة الفضاء السوفيتية، سفيتلانا سافيتسكايا، من أولى الرائدات اللواتي عملن في الفضاء المكشوف خارج المحطة الفضائية.

وأعلنت وكالة (ناسا) أن المهمة التي أوكلت إلى رائدتي الفضاء هي استبدال البطاريات الشمسية.

وكان من المخطط أن تخرجا من المحطة في مارس الماضي، لكن العملية ألغيت حينها بسبب عدم توفر بزة فضائية مناسبة.

يذكر أن استبدال البطاريات الشمسية يعتبر من أصعب العمليات التي ينفذها رواد الفضاء خارج المحطة. وتستغرق العملية عادة 6 ساعات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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