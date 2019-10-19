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رقم الخبر: 266462 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 14:59 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
كويكب يقترب من الأرض

كويكب يقترب من الأرض

الكويكب 162082 (1998 HL1) الذي يتراوح حجمه من 400 متر إلى 1 كم سيتقترب من الأرض في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لمركز أبحاث الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا.

وفقا لناسا، فإن الكويكب يقترب من الأرض على مسافة قريبة جدا في 25 أكتوبر، في الساعة 20:21 بتوقيت موسكو. لن يشكل الكويكب تهديدا بالنسبة للأرض، فهو سيمر على بعد يساوي 0.04 وحدة فلكية (الوحدة الفلكية تساوي المسافة بين الأرض والشمس) عن الأرض.

ينتمي الكويكب إلى مجموعة (أبولو). تم اكتشافه في 18 أبريل/نيسان 1998. ويوجد أكثر من 5 آلاف كويكب معروفة في المجموعة.

في سبتمبر/أيلول، أخبر نيكولاي زيلزنوف، الباحث البارز بمعهد علم الفلك التطبيقي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، صحيفة (إيزفستيا) أن أي كويكب  يمر على مسافة تقل عن نصف قطر مدار القمر،  حوالي 384 ألف كيلومتر، قد يكون خطيرا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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