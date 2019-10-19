شوهدت (دمية) وهي تتحرك أثناء الليل وتحرك الفم والعين، كما تم فتح الباب الزجاجي حيث كانت الدمية محفوظة فيه.

وبحسب (الديلي ميل)، فإن تلك الدمية حصل عليها (مايكل ديماوند)، من أحد السجناء في معسكر بالحرب الألمانية.

ويعتقد أن تلك الدمية معتادة على ذلك، حيث حذر صاحبها في وقت سابق من أشياء مشابهة لذا فإنه تم حفظها في الصندوق الزجاجي.

كما أن الشخص الذي قام بتصنيع الدمية صنعها بطريقة معينة قبل أن يتم أسره بحيث يوجد بها ثقوب للتهوية، ويعتقد البعض أن الدمية (مسكونة) بروح شيطانية.