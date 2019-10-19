أقدمت شابة أردنية على دهس خطيبها السابق بسيارتها، بعد دقائق على عقد قرانه.

وذكر شهود عيان أن الشابة كانت تقود سيارتها، بالصدفة، بالقرب من المحكمة الشرعية في محافظة إربد عندما رأت خطيبها السابق وهو يخرج من المحكمة بعد عقد قرانه على حبيبته التي كانت برفقته.

وأوضح الشهود أن الشابة حاولت دهس خطيبها السابق ثمّ لاذت بالفرار من المكان.

والجدير ذكره أن القوى الأمنية فتحت تحقيقاً وبدأت بالإستماع الى الشهود لاتخاذ الإجراءات اللازمة.