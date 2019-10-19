نجت امرأة من الموت بأعجوبة بعد أن سقطت على شريط القضبان الخاص بمترو الأنفاق في الأرجنتين.

وسقطت المرأة مغشيا عليها على المسار بعد أن اصطدم بها رجل، فقد وعيه فجأة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، رجلا في الجزء الخلفي من الرصيف يفقد توازنه بعد إغمائه على ما يبدو واصطدامه بالمرأة التي كانت تقف أمامه مما تسبب في سقوطها على أرض المترو، حيث هرع عليها الركاب وراحوا يلوحون بأذرعهم محاولين جعل القطار يتوقف في الوقت المناسب.

وركض الأطباء على القضبان لمساعدة المرأة بعد توقف السائق في الوقت المناسب، على بعد مسافة صغيرة التي كانت ملقاة فيه بلا حراك على المسار.