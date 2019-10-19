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رقم الخبر: 266456 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 14:42 الاقسام: منوعات  
نجت من الموت بأعجوبة بعد سقوطها على قضبان خاص بمترو الانفاق!

نجت من الموت بأعجوبة بعد سقوطها على قضبان خاص بمترو الانفاق!

نجت امرأة من الموت بأعجوبة بعد أن سقطت على شريط القضبان الخاص بمترو الأنفاق في الأرجنتين.

وسقطت المرأة مغشيا عليها على المسار بعد أن اصطدم بها رجل، فقد وعيه فجأة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، رجلا في الجزء الخلفي من الرصيف يفقد توازنه بعد إغمائه على ما يبدو واصطدامه بالمرأة التي كانت تقف أمامه مما تسبب في سقوطها على أرض المترو، حيث هرع عليها الركاب وراحوا يلوحون بأذرعهم محاولين جعل القطار يتوقف في الوقت المناسب.

وركض الأطباء على القضبان لمساعدة المرأة بعد توقف السائق في الوقت المناسب، على بعد مسافة صغيرة التي كانت ملقاة فيه بلا حراك على المسار.

 
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مصدر الخبر: العالم
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