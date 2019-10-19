ويقام المهرجان في ما بين 11 حتى 20 من شهر اكتوبر الجاري ويعتبر واحداً من أهم المحطات الفنية الدولية ويقام منذ عام 1985 في بولندا ضمن أقسام مختلفة.

وجاء في ملخص فيلم (المخرج) : دانش مولع بالسينما وهو يحب هما الممثلة الشعبية المحبوبة في المدينة.. وكاظم خان مولع بكازابلانكا ورخصته للعمل.. شابور مولع بمعلبات السمك والممثل علي مصفا الذي هو ممنوع من العمل حاليا. المدينة باتت مليئة بالمتسولين وهي تترقب وقوع زلزال.. بين الحين والآخر يتم العثور على جثمان امرأة حليقة الرأس إلى جانب شاطىء البحر.. والأوضاع على حد تعبير المخبر كياني (مخربطة).

ويمثل الأدوار الأساسية بالفيلم كل من علي نصيريان وصابر أبر، وبابك حميديان، ورضا کيانيان، وداريوش موفق، ومحسن حسيني وهديه تهراني.