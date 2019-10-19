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رقم الخبر: 266454 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 15:01 الاقسام: ثقافة وفن  
نجوم الكوميديا الإيرانية يتألقون في مهرجان وارسو الدولي

نجوم الكوميديا الإيرانية يتألقون في مهرجان وارسو الدولي

استضاف مهرجان وارسو الدولي في بولندا في قسم المنافسة بدورته الـ 35 الفيلم السينمائي الايراني (المهرج) (مسخره باز) للمخرج همايون غني زادة.

ويقام المهرجان في ما بين 11 حتى 20 من شهر اكتوبر الجاري ويعتبر واحداً من أهم المحطات الفنية الدولية ويقام منذ عام 1985 في بولندا ضمن أقسام مختلفة.

وجاء في ملخص فيلم (المخرج) : دانش مولع بالسينما وهو يحب هما الممثلة الشعبية المحبوبة في المدينة.. وكاظم خان مولع بكازابلانكا ورخصته للعمل.. شابور مولع بمعلبات السمك والممثل علي مصفا الذي هو ممنوع من العمل حاليا. المدينة باتت مليئة بالمتسولين وهي تترقب وقوع زلزال.. بين الحين والآخر يتم العثور على جثمان امرأة حليقة الرأس إلى جانب شاطىء البحر.. والأوضاع على حد تعبير المخبر كياني (مخربطة).

ويمثل الأدوار الأساسية بالفيلم كل من علي نصيريان وصابر أبر، وبابك حميديان، ورضا کيانيان، وداريوش موفق، ومحسن حسيني وهديه تهراني.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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