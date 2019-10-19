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|رقم الخبر: 266453
|تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019
|الوقت: 15:02
|الاقسام: ثقافة وفن
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مهرجان (باكو) الدولي يستضيف افلاما ايرانية
الافلام التي تمثل ايران في هذا الحدث الفني هي: (ظلال الغراب الثقيلة)(سايه هاي سنكين كلاغ) للمخرج بهنام اسدالهي و(الكبار)(بزركان) للمخرج رامين فرزانه و(بريوش) للمخرجة آمنة منشي زادة.
وستنطلق فعاليات المهرجان في التاسع من نوفمبر المقبل وستستمر حتى التاسع منه.
وترتكز فعاليات المهرجان على عرض اعمال مخرجين لايتعدى عمرهم 35 عاما من شتى انحاء العالم.
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