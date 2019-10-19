مهرجان (باكو) الدولي يستضيف افلاما ايرانية الافلام التي تمثل ايران في هذا الحدث الفني هي: (ظلال الغراب الثقيلة)(سايه هاي سنكين كلاغ) للمخرج بهنام اسدالهي و(الكبار)(بزركان) للمخرج رامين فرزانه و(بريوش) للمخرجة آمنة منشي زادة.