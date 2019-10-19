يمثل الفيلم الايراني (الأبن، الأم) للمخرجة مهناز محمدي السينما الايرانية في مهرجان روم الدولي الايطالي في دورته الرابعة عشر.

وسيعقد المهرجان في الفترة من 17 تا 27 من شهر اكتوبر الجاري.

وسيشارك الفيلم في القسم التنافسي للمهرجان الخاص باعمال الاطفال الى جانب افلام من بلجيكا وفرنسا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا وسويسرا والمانيا.

ويروي (الأبن، الأم) قصة امرأة تعيش وحيدة وتعمل في مصنع على وشك الإفلاس وهي تواجه عرضاً للزواج يغير حياتها المادية لكن قد تخسر عائلتها.

الفيلم سبق وان شارك في مهرجان تورنتو للافلام في كندا ومهرجان زوريخ السويسري للأفلام.