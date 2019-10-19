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رقم الخبر: 266451 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 14:42 الاقسام: منوعات  
اكتشاف برميل من القهوة في القطب الشمالي يعود لعام 1902

اكتشاف برميل من القهوة في القطب الشمالي يعود لعام 1902

اكتشف باحثون من الجمعية الجغرافية الروسية خلال رحلة استكشافية إلى القطب الشمالي برميلا محفوظا بشكل جيد يحتوي على حبوب البن، ترك هذا البرميل في قاعدة إيفلين بالدوين الأمريكية في عام 1902.

أكد الباحث المسافر ليونيد كروغلوف على صفحته في (تيليغرام)، أن قاعدة البعثة الاستكشافية الأمريكية على أرض فرانتس-جوزيف مازالت محفوظة بشكل جيد جدا.

وأشار كروغلوف إلى أن الأمريكيين حضروا للحملة بشكل كامل. تحت تصرفهم كانت هناك عدة قواعد للمعسكرات في القطب الشمالي، و420 كلب سيبيريا، و15 فرس قزم وأكثر من 60 مزلقة.

وخلال الرحلة، قابل المسافرون دبا قطبيا لا يعرف الخوف. اقترب من الباحثين، وحتى المروحية لم تستطع إخافته.

 
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مصدر الخبر: العالم
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