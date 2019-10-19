اكتشف باحثون من الجمعية الجغرافية الروسية خلال رحلة استكشافية إلى القطب الشمالي برميلا محفوظا بشكل جيد يحتوي على حبوب البن، ترك هذا البرميل في قاعدة إيفلين بالدوين الأمريكية في عام 1902.

أكد الباحث المسافر ليونيد كروغلوف على صفحته في (تيليغرام)، أن قاعدة البعثة الاستكشافية الأمريكية على أرض فرانتس-جوزيف مازالت محفوظة بشكل جيد جدا.

وأشار كروغلوف إلى أن الأمريكيين حضروا للحملة بشكل كامل. تحت تصرفهم كانت هناك عدة قواعد للمعسكرات في القطب الشمالي، و420 كلب سيبيريا، و15 فرس قزم وأكثر من 60 مزلقة.

وخلال الرحلة، قابل المسافرون دبا قطبيا لا يعرف الخوف. اقترب من الباحثين، وحتى المروحية لم تستطع إخافته.