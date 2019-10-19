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رقم الخبر: 266449 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 14:22 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الهجوم على شمال سوريا

الهجوم على شمال سوريا

أفادت الوفاق

 
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