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رقم الخبر: 266449
تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019
الوقت: 14:22
الاقسام: الوسائط المتعددة
الهجوم على شمال سوريا
أفادت
الوفاق
الکلمات المفتاحية
شمال سوريا
الهجوم
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