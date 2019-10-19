وأفادت الصحيفة السويدية‌ «sydsvenskan»، بأن الممثل الإيراني بيمان معادي الذي اکتسب شهرة دولية‌ بسبب تمثيله في أفلام (درباره الی) (حول إلي)( والفيلم الحائز على جائزة الأوسكار (جدایی) (الانفصال) فمن المقرر أن يحصل علی جائزة الإنجاز (الحصان البرونزي) في مهرجان السويد تقديراً لتمثيله القوي والتخلي عن التعصبات.

ويحصل معادي علی جائزة الإنجاز في مهرجان ستوکهولم خلال عرض فيلم (متري شش ونیم) (المتر بستة‌ ونصف) للمخرج سعيد روستائي في قسم «Impact» للمهرجان.

هذا وتم إعطاء جائزة« Visionary Award »(الإنجاز السینمائي) لمهرجان ستوکهولم خلال السنة الماضية إلی المخرج الإيراني أصغر فرهادي.

يقام مهرجان ستوکهولم السینمائي في نسخته الـ30 اعتباراً من 6 إلی 17 تشرين الثاني/ نوفمبر.