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رقم الخبر: 266447 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 15:03 الاقسام: ثقافة وفن  
ممثل إيراني يفوز بجائزة الإنجاز السينمائي في مهرجان ستوکهولم

ممثل إيراني يفوز بجائزة الإنجاز السينمائي في مهرجان ستوکهولم

يمنح مهرجان ستوكهولم السویدي في نسخته الـ30 جائزة الإنجاز السينمائي إلی الممثل الإيراني بيمان معادي.

وأفادت الصحيفة السويدية‌ «sydsvenskan»، بأن الممثل الإيراني بيمان معادي الذي اکتسب شهرة دولية‌ بسبب تمثيله في أفلام (درباره الی) (حول إلي)( والفيلم الحائز على جائزة الأوسكار (جدایی) (الانفصال) فمن المقرر أن يحصل علی جائزة الإنجاز (الحصان البرونزي) في مهرجان السويد تقديراً لتمثيله القوي والتخلي عن التعصبات.

ويحصل معادي علی جائزة الإنجاز في مهرجان ستوکهولم خلال عرض فيلم (متري شش ونیم) (المتر بستة‌ ونصف) للمخرج سعيد روستائي في قسم «Impact» للمهرجان.

هذا وتم إعطاء جائزة« Visionary Award »(الإنجاز السینمائي) لمهرجان ستوکهولم خلال السنة الماضية إلی المخرج الإيراني أصغر فرهادي.

يقام مهرجان ستوکهولم السینمائي في نسخته الـ30 اعتباراً من 6 إلی 17 تشرين الثاني/ نوفمبر.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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