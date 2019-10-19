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رقم الخبر: 266442 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 15:04 الاقسام: سياحة  
كنيسة تاديوس في أرومية رمز هوية الارمن العالمية

كنيسة تاديوس في أرومية رمز هوية الارمن العالمية

تقع كنيسة «قره كليسا) أقدم كنيسة للأرمن في العالم في محافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب إيران)، جنوب مدينة ماكو، وعلى مسافة 20 كيلومترا الى الشمال الشرقي من مدينة جالدران، حيث دفن القديس (تاديوس) أحد رسل السيد المسيح ع الذي كان يقوم بالتبشير في هذه المنطقة.

واستشهد القديس (تاديوس) ومجموعة من المؤمنين المسيحيين على يد ملك أرمينيا في القرن الأول بعد الميلاد.

 وقد شهدت الكنيسة عمليات التدمير والبناء خلال مختلف العصور، حيث قام جنغيز خان المغولي بتدميرها عام 1230 للميلاد، أعقبه العالم الإيراني المشهور خواجة نصير الدين الطوسي بإعادة بناءها وبعد وقوع زلزال عام 1319 لحقت أضرارا بها وقام القديس زكريا بإعادة بناءها عام 1329.

وقد تم تسجيل هذه الكنيسة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في 7 تموز/يوليو 2008، بطلب من منظمة التراث الإيرانية، كتأكيد من إيران بأنها تحترم مختلف الديانات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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