وسع الجيش السوري، الجمعة، نطاق انتشاره بريف الحسكة ودخل إلى ثلاث قرى جديدة في محيط بلدة تل تمر.

وذكرت سانا أن "وحدات من الجيش واصلت وفي إطار مهامها الوطنية عمليات انتشارها في العديد من القرى الجديدة بريف الحسكة ودخلت قرى السلماس وأم الخير وغرناطة في الريف الغربي لتل تمر وسط ترحيب الأهالي الذين تجمعوا على مداخل القرى للترحيب بالجيش".

وأشارت إلى "أن وحدات الجيش تواصل تثبيت نقاطها في باقي القرى والبلدات بريف بلدة تل تمر شمال غرب مدينة الحسكة بنحو 40 كم والانطلاق لاستكمال انتشارها في كامل ريف المحافظة ومواجهة العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية".

وأوضحت الوكالة ان "وحدات من الجيش السوري دخلت منذ الثالث عشر من الشهر الجاري بلدة تل تمر وصوامع الاغيبش فيها بريف الحسكة ومدينتي منبج وعين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي وبلدة عين عيسى ومدينة الطبقة ومطارها العسكري بريف الرقة في إطار ممارسة واجبها بحماية الوطن والدفاع عنه في مواجهة العدوان التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية حيث شهدت جميع المناطق التي انتشر فيها الجيش تجمعات شعبية ومسيرات حاشدة ترحيبا به لحمايتها من أطماع أردوغان وجرائم مرتزقته".