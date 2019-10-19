عبداللهيان: الإدارة الأميركية تتآمر مع الترويكا الأوروبية لإضعاف إيران أكد المستشار الخاص لرئيس البرلمان الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة الأميركية متآمرة مع الترويكا الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في تقسیمهم للأدوار، مبينا أن العمل الحقيقي لهؤلاء من خلال عملية ترمي إلى إضعاف إيران.