|رقم الخبر: 266419
|تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019
|الوقت: 10:41
|الاقسام: سياسة
|
عبداللهيان: الإدارة الأميركية تتآمر مع الترويكا الأوروبية لإضعاف إيران
أكد المستشار الخاص لرئيس البرلمان الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة الأميركية متآمرة مع الترويكا الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في تقسیمهم للأدوار، مبينا أن العمل الحقيقي لهؤلاء من خلال عملية ترمي إلى إضعاف إيران.
وکتب عبداللهيان في حسابه الخاص علی تويتر: الحقيقة هي أن بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا توافق وتقسیم أدوار والعمل الحقيقي هو عملية إضعاف إيران.
وتابع: لا توجد لإينستكس أية قوة محركة. تحتاج إيران إلى إجراء يغير الجو العام للإرهاب الإقتصادي المفروض بصورة جذرية.
ولفت إلى أنه: لا يمکن أن نعلق آمالا علی أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاق النووي.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر