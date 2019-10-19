وكان وزير الخارجية الايراني قد اجرى الخميس الفائت محادثات هاتفية مع نظرائه العراقي والروسي والسوري حول احدث تطورات المنطقة خاصة الاوضاع في شمال سوريا.

وقبل ايام دعا ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الى انهاء الهجوم على شمال سوريا وكتب: ان الضرورة في الوقت الحاضر هي انهاء الهجوم على سوريا والبت في جميع المخاوف في اطار اتفاق اضنة.

واضاف: ان من الضروري في الوقت الحاضر هو الالتزام بالمبادئ الاساسية للحقوق الانسانية الدولية بصورة كاملة، والتمييز بن المدنيين والمقاتلين ومنع الحاق الضرر غير اللازم.

وكانت تركيا قد بدات يوم الاربعاء من الاسبوع الماضي عمليات عسكرية باسم "نبع السلام" ضد المناطق الكردية في شمال شرق سوريا، والتي لقيت معارضة واسعة من الكثير من دول العالم.

وذكر الرئيس التركي ان الغرض من العمليات هو استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني التركي ووحدات حماية الشعب الكردية.

وقالت منظمة الامم المتحدة في تقرير لها بان نحو 400 الف مدني هم بحاجة الى الحماية والمساعدة في مناطق العمليات العسكرية.