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رقم الخبر: 266417 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 10:35 الاقسام: سياسة  
من النجف الأشرف .. جهانغیري يشكر العراق حكومة وشعبا ومرجعية

من النجف الأشرف .. جهانغیري يشكر العراق حكومة وشعبا ومرجعية

أعرب اسحاق جهانغيري النائب الاول للرئيس الايراني لدى وصوله للنجف الاشرف عن تقديره وشكره لمراجع الدين و الشعب العراقي وحكومته على استقبال اكثر من 3 ملايين زائر ايراني.

ووصل جهانغيري لمحافظة النجف العراقية اليوم السبت، للمشاركة بمسيرة أربعينية الامام الحسين(ع)، حيث كان في استقباله محافظ النجف لؤي الياسري ورئيس ممثلية الجمهورية الاسلامية في العراق.

وأكد جهانغيري أن استقبال العراق لهذا العدد من الزوار، رغم بعض النقوصات في البنى التحتية ليس بالامر السهل، وأن ايران حكومة وشعبا تشكر الشعب العراقي وحكومته على كرم الضيافة.

وشدد على أن الحكومة الايرانية لن تدخر جهدا في معالجة المشاكل والقيود التي تمنع اقامة مراسم الاربعين بشكل أمثل مؤكدا أنه قد يكون هنالك بعض النقوصات ولكن مستوى الخدمة بات أفضل عام بعد عام.

من جهته أشار محافظ النجف الى أن الشعب العراقي وأهالي النجف يعتزون باستضافة زوار الامام الحسين (ع) سيما الزوار الايرانيين مؤكدا أن مناسبة الاربعين باتت تلعب دورا بارزا في ترسيخ الاواصر بين شعبي البلدين، لافتا الى أن الزوار الايرانيين التزموا بالقوانين والضوابط اثناء تأدية الزيارة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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