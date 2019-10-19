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رقم الخبر: 266416 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 10:33 الاقسام: سياسة  
مسؤول: عبور 5 ملايين و 600 الف زائر من منفذ مهران خلال شهر ونصف

مسؤول: عبور 5 ملايين و 600 الف زائر من منفذ مهران خلال شهر ونصف

اعلن مدير عام شؤون الطرق والنقل الطرقي في محافظة ايلام غرب ايران نورالله دلخواه، بان 5 ملايين و 600 الف زائر عبروا من منفذ مهران الحدودي بالمحافظة منذ بداية شهر محرم لغاية 18 شهر صفر.

وقال دلخواه في تصريح له الجمعة انه من هذا العدد دخل 2 مليون و 211 الفا الى البلاد وخرج اكثر من 3 ملايين و 388 الفا من البلاد.

واعتبر منفذ مهران بانه الاكثر عبورا للزوار منه للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) وزيارة العتبات المقدسة في العراق واوضح بانه شهد هذا العام زيادة لافتة وبلغت نسبة الزوار العابرين منه  نحو 60 بالمائة من اجمالي عدد الزوار العابرين من المنافذ الحدودية الاربعة للبلاد وهي مهران وشلمجة وجذابة وخسروي.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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