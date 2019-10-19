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رقم الخبر: 266413 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 10:28 الاقسام: سياسة  
جهانغيري يتوجه الى النجف الاشرف صباح اليوم السبت

جهانغيري يتوجه الى النجف الاشرف صباح اليوم السبت

سيتوجه النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري الى النجف الاشرف صباح اليوم السبت.

وسيقوم جهانغيري خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا بزيارة مرقد امير المؤمنين علي (ع) في النجف الاشرف والمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) واللقاء مع المسؤولين العراقيين المعنيين بتنظيم مراسم الاربعينية.

ومن المقرر ان يشارك جهانغيري بعد زيارته المرقد الطاهر لامير المؤمنين (ع) بمسيرة الاربعين بقطع جزء من المسافة من النجف الى كربلاء مشيا على الاقدام وتفقد بعض المواكب في هذا الطريق.

وقد جرت العادة خلال الاعوام الاخيرة على انجاز هذه الزيارة من قبل النائب الاول للرئيس الايراني بهدف الزيارة والمشاركة في مراسم الاربعين ومواكبة الحكومة لزوار البلاد في العتبات المقدسة وتفقد كيفية الخدمات المقدمة للزوار واعلان الشكر والتقدير من قبل الحكومة الايرانية للحكومة والشعب العراقي لاستضافتهم للزوار خاصة الزوار الايرانيين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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