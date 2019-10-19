اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، باننا نتطلع لتحول مسيرة الاربعين الى محور لمناهضة الصهيونية والدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وخلال اجتماع لجنة الاربعين الذي عقد في محطة شلمجة الحدودية بمحافظة خوزستان /جنوب غرب ايران/ الجمعة اعتبر شمخاني مسيرة الاربعين بانها تحمل رسالة قوية الى اعداء الشعب الايراني واضاف، ان الشعب الايراني لن يتخلى عن مثل هذه الحركة في الظروف الصعبة بل يواكب ايضا سائر الشعوب خاصة الشعب العراقي في مسيرة الاربعين.

وقال شمخاني، ان اول عملية كبرى بالاشتراك بين الجيش والحرس الثوري اي "طريق القدس" (خلال فترة الحرب المفروضة 1980-1988) حدثت في هذه المنطقة وان خط الدم هذا قد تحول اليوم الى خط للمحبة والمودة بين الشعبين الايراني والعراقي.

واشار امين المجلس الاعلى للامن القومي الى الطاقات الكبيرة الكمية والنوعية في قضية الاربعين واضاف: اننا نتطلع الى استثمار هذه الطاقات لخدمة الزوار وان تتحول هذه المسيرة الى محور مناهض للصهيونية والدفاع عن الشعب الفلسطيني.