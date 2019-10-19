  • السبت ١٩ صفر ١٤٤١
  • السبت , أكتوبر 19, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266412 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 10:26 الاقسام: سياسة  
شمخاني: نتطلع لتحول مسيرة الأربعين الى محور للدفاع عن الشعب الفلسطيني

شمخاني: نتطلع لتحول مسيرة الأربعين الى محور للدفاع عن الشعب الفلسطيني

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، باننا نتطلع لتحول مسيرة الاربعين الى محور لمناهضة الصهيونية والدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وخلال اجتماع لجنة الاربعين الذي عقد في محطة شلمجة الحدودية بمحافظة خوزستان /جنوب غرب ايران/ الجمعة اعتبر شمخاني مسيرة الاربعين بانها تحمل رسالة قوية الى اعداء الشعب الايراني واضاف، ان الشعب الايراني لن يتخلى عن مثل هذه الحركة في الظروف الصعبة بل يواكب ايضا سائر الشعوب خاصة الشعب العراقي في مسيرة الاربعين.

وقال شمخاني، ان اول عملية كبرى بالاشتراك بين الجيش والحرس الثوري اي "طريق القدس" (خلال فترة الحرب المفروضة 1980-1988) حدثت في هذه المنطقة وان خط الدم هذا قد تحول اليوم الى خط للمحبة والمودة بين الشعبين الايراني والعراقي

واشار امين المجلس الاعلى للامن القومي الى الطاقات الكبيرة الكمية والنوعية في قضية الاربعين واضاف: اننا نتطلع الى استثمار هذه الطاقات لخدمة الزوار وان تتحول هذه المسيرة الى محور مناهض للصهيونية والدفاع عن الشعب الفلسطيني.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/5519 sec