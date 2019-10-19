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رقم الخبر: 266411 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 10:24 الاقسام: سياسة  
مسؤول عسكري ايراني: العدو فشل في التأثير على مسيرة الاربعين

مسؤول عسكري ايراني: العدو فشل في التأثير على مسيرة الاربعين

اكد مندوب الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العقيد هاشم حسيني بان العدو فشل في التاثير على مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) الكبرى وزعزعة الامن والاستقرار في العراق لخفض عدد الزوار.

وقال العقيد حسيني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الجمعة، في محطة جذابة الحدودية بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، انه قبل ايام الاربعين وقعت احداث في العراق سعى البعض من خلالها للتاثير على ملحمة الاربعين الحسيني عبر زعزعة الامن للزوار الا انهم فشلوا في تحقيق اهدافهم.

واضاف، ان عدد زوار الاربعين لهذا العام ازداد بنسبة 50 بالمائة مقارنة مع العام الماضي بما يشير الى انه لا مؤامرة يمكنها منع مشاركة زوار ابي عبدالله الحسين (ع) في مسيرة الاربعين وزيارة كربلاء.

واشار الى عبور اكثر من 3 ملايين زائر من زوار اربعينية الامام الحسين (ع) من منافذ البلاد الحدودية الى العراق ولفت الى ان قسما كبيرا منهم قد رجعوا للبلاد ، معربا عن سروره لعدم وقوع حادث ملحوظ للزوار.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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