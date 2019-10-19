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رقم الخبر: 266410 تاريخ النشر: تشرين الأول 19, 2019 الوقت: 10:23 الاقسام: سياسة  
ايران تدين العمل الارهابي في ننغرهار بافغانستان

ايران تدين العمل الارهابي في ننغرهار بافغانستان

دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي العمل الارهابي الذي استهدف اليوم الجمعة مسجدا في ولاية ننغرهار بافغانستان والذي ادى الى مصرع واصابة العشرات من المصلين.

وقدم موسوي العزاء للحكومة والشعب الافغاني خاصة اسر وذوي ضحايا هذا العمل الارهابي الوحشي ، معربا عن مواساته لهم.

واضاف، ان هذا العمل الارهابي الذي استهدف المصلين العزل حين اداء صلاة الجمعة وفي بيت الله دليل على النزعة الخبيثة والاهداف الشيطانية الرامية لاثارة الفتنة والتفرقة بين المسلمين بافغانستان واستمرار زعزعة الامن والاستقرار في هذا البلد الجار والمسلم.

يذكر ان عدة تفجيرات ارهابية استهدفت اليوم الجمعة مسجدا في ولاية ننغرهار بافغانستان ما ادت الى مصرع ما لا يقل عن 62 شخصا واصابة اكثر من 100 اخرين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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