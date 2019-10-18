  • الجمعة ١٨ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 18, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266406 تاريخ النشر: تشرين الأول 18, 2019 الوقت: 19:36 الاقسام: رياضة  
دراج ايران يحصد الميدالية الفضية في بطولة آسيا

دراج ايران يحصد الميدالية الفضية في بطولة آسيا

احرز الدراج الايراني "مهدي محمدي" الميدالية الفضية في بطولة آسيا 2019 الجارية في كوريا الجنوبية، بعد ان حل ثانيا في سباق الدراجات الهوائية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتمكن المتسابق الايراني "مهدي محمدي" من الفوز بالمركز الاول في المرحلة التمهيدية لسباق 4 كيلومترات التي اقيمت صباح الجمعة، وفي المرحلة النهائية حل بالمركز الثاني بعد متسابق من اندونيسيا، لينال الميدالية الفضية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/6641 sec