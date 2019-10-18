دراج ايران يحصد الميدالية الفضية في بطولة آسيا احرز الدراج الايراني "مهدي محمدي" الميدالية الفضية في بطولة آسيا 2019 الجارية في كوريا الجنوبية، بعد ان حل ثانيا في سباق الدراجات الهوائية لذوي الاحتياجات الخاصة.