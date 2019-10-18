|رقم الخبر: 266406
|تاريخ النشر: تشرين الأول 18, 2019
|الوقت: 19:36
|الاقسام: رياضة
|
دراج ايران يحصد الميدالية الفضية في بطولة آسيا
احرز الدراج الايراني "مهدي محمدي" الميدالية الفضية في بطولة آسيا 2019 الجارية في كوريا الجنوبية، بعد ان حل ثانيا في سباق الدراجات الهوائية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتمكن المتسابق الايراني "مهدي محمدي" من الفوز بالمركز الاول في المرحلة التمهيدية لسباق 4 كيلومترات التي اقيمت صباح الجمعة، وفي المرحلة النهائية حل بالمركز الثاني بعد متسابق من اندونيسيا، لينال الميدالية الفضية.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر