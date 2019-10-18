وجه الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، كلمة بمناسبة اربعينية الامام الحسين (ع)، مبديا رفضه "القتل والظلم وتكميم الافواه"، كما شدد على "لا طريق إلا الاصلاح".

وذكر صالح، في كلمته بذكرى أربعينية الامام الحسين، "إنهم يزحفون بقلب واحد وإرادة وطنية واحدة، وإيمان عميق بالقيم النبيلة، بما يعزز تلاحمهم، الذي يؤكدونه كل عام وهم يمضون نحو الحسين، إماما ومثالا ورمزا للفقراء والمحرومين وقبلة للعاملين لأوطانهم".

وأضاف، أن "الحسين علمنا ان نتخطى الصعاب ونتجاوز المحن ونذود بالأنفس عن الأوطان، وندافع عن الإنسان ونلزم القول بالفعل، كما عبر بإصرار وعزيمة إنما خرجت لطلب الإصلاح".

وتابع، أن "الإنسان والوطن والقيم العليا النبيلة غايات كبرى رسختها ثورة الحسين في حياة الثوار والأحرار، لافتا الى أنه "هكذا هو الإمام في وجدان العراقيين باختلاف مكوناتهم ودياناتهم، وهكذا تستعاد عاشوراء وبعدها أربعينية الشهيد كل عام، إنها استعادة لقيم الحسين وقيم البطولة وقيم الإيمان من أجل الخير والمحبة والسلام".

وأردف: "نحيي الأربعينية هذا العام، وكلنا يحدونا الأمل وتجمعنا الإرادة للمحافظة على وطننا وللتمسك بالإصلاح ومكافحة الفساد لما فيه خير الوطن والإنسان".

وأشار الى أنه "يجمعنا عزم واحد نستلهمه من هذه المناسبة بأن نرتفع إلى مستوى التهديد والتحديات التي تواجه بلدنا وشعبنا في ظرف إقليمي عاصف". مؤكدا "نحافظ على بلدنا وعلى ضرورة المضي نحو الإصلاح".

وأكمل: "نتمسك بشبابنا ومطالبهم وحقوقهم المشروعة مثلما نتمسك بالأمن والاستقرار لتنفيذ تطلعات مواطنينا إلى العدالة والحياة الحرة الكريمة".

وذكر الرئيس صالح، إنه "في أربعينية استشهاد الحسين، نشد على أيدي المطالبين بالإصلاح، ونشد على أيدي الشباب المطالبين بحقوقهم وهم يرفعون الأعلام العراقية، ونشد على أيدي القوات الأمنية التي تحميهم وتدافع عن الممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف: "نترحم ونحفظ ذكرى الشهداء من المتظاهرين ومن قواتنا الأمنية، ونقدر تضحية عائلاتهم"، لافتا الى أنه "في ذكرى سيد الشهداء نرفض كل أنواع القتل والظلم وتكميم الأفواه".

وأكد، أنه "في هذه الذكرى العطرة، لا طريق إلا طريق البناء والإصلاح لبلدنا"، مضيفا أن "العراقيين يستحقون الأفضل".

واختتم الرئيس برهم صالح كلمته قائلا: "واجبنا أن نتكاتف ونستلهم العبرة من ثورة الحسين وننتصر للمحرومين والمظلومين وننتصر للعراق".