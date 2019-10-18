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رقم الخبر: 266404 تاريخ النشر: تشرين الأول 18, 2019 الوقت: 19:18 الاقسام: عربيات  
زيارة الأربعين تقترب من ذروتها والحشود المليونية تواصل التوافد نحو كربلاء

زيارة الأربعين تقترب من ذروتها والحشود المليونية تواصل التوافد نحو كربلاء

تشهد مدينة كربلاء المقدسة توافد الملايين من الزائرين المشاركين في اربعينية الامام الحسين (ع) التي تصادف غدا السبت.

وتبلغ كثافة الحضور من الزوار بحيث تصعب الحركة نحو المرقدين الشريفين بسبب الزحام الشديد الممتد على بعد عدة كيلومترات في محيط المرقدين.

ويشارك في مسيرة الاربعين الملايين من الزوار الآتين من مختلف انحاء العراق ومن خارجه لاسيما من الجمهورية الاسلامية الايرانية التي فاق عدد زوارها 3 ملايين زائر لغاية الان بالاضافة الى باكستان وافغانستان وجمهورية اذربيجان والكثير من دول العالم الاخرى في اسيا واوروبا واميركا اللاتينية.

وقبل ايام اعلن مسؤول في قوى الامن الداخلي في ايران بان زوارا من 90 دولة دخلوا ايران خلال الفترة الاخيرة للتوجه الى العراق للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) وزيارة العتبات المقدسة فيه.

ويسير الكثير من الزوار مشاة من مختلف مناطق العراق الى كربلاء خاصة الطريق من النجف الاشرف حيث مرقد الامام علي (ع) اذ يتشرف الزوار بزيارته للانطلاق من ثم راجلين نحو كربلاء.

وعلى طول المسارات المؤدية الى كربلاء تقام المواكب التي تستضيف الزوار وتقدم الخدمات لهم كالطعام وكذلك المبيت باعلى قدر من الاخلاص والتفاني والاهتمام انطلاقا من حب سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين (ع) واهل بيته الكرام (ع).

وقد استشهد الامام الحسين (ع) و72 من اهل بيته وصحبه الأطهار على يد جيش يزيد بن معاوية في واقعة الطف بكربلاء يوم العاشر من محرم عام 61 للهجرة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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