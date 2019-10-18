|رقم الخبر: 266403
|تاريخ النشر: تشرين الأول 18, 2019
|الوقت: 19:15
|الاقسام: عربيات
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السودان.. الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية توقعان خارطة طريق للمفاوضات بين الجانبين
وقَعت أطراف المفاوضات بين وفدي الحكومة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، على خارطة طريق لعمية التفاوض الجارية هذه الأيام بالعاصمة جوبا بدولة جنوب السودان.
وجاء في بيان لمجلس السيادة اليوم الجمعة: " وقَع وفدا الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على اتفاق خارطة طريق التفاوض بالعاصمة جوبا".
وتجري مفاوضات لتوصل لاتفاق سلام بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو بالعاصمة جوبا.
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