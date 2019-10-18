السودان.. الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية توقعان خارطة طريق للمفاوضات بين الجانبين وقَعت أطراف المفاوضات بين وفدي الحكومة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، على خارطة طريق لعمية التفاوض الجارية هذه الأيام بالعاصمة جوبا بدولة جنوب السودان.