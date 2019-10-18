اعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه يحق للشعب السوري مقاومة كل القوات التركية والأمريكية وغيرها من القوات غير الشرعية من الأراضي السورية كافة.

وشدد الرئيس الأسد، اليوم ،خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق أن "العمل في المرحلة الحالية والمقبلة يجب أن يتركز على وقف العدوان وانسحاب كل القوات التركية والأمريكية وغيرها من القوات غير الشرعية من الأراضي السورية كافة باعتبار أنها قوات احتلال وفق القانون والمواثيق الدولية ويحق للشعب السوري مقاومتها بكل الوسائل المتاحة"، حسبما اوردته وكالة "سانا" السورية.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في سوريا وخاصة في منطقة الجزيرة والعدوان التركي عليها.

من ناحيته أكد الوفد الروسي دعم بلاده الراسخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفضها لأي خطوة أو إجراء يخرق هذه السيادة ويزيد من تعقيد الأوضاع ويؤثر على الجهود الرامية لإنهاء الحرب في سوريا والتي تعتمد أولا وقبل كل شيء على القضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية في سورية واستعادة السيطرة على الأراضي السورية كافة وفي مقدمتها جميع المناطق الحدودية.

كما تناول اللقاء التحضيرات القائمة لعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الدستور وقد أعرب الرئيس الأسد ولافرنتييف عن الارتياح لسير هذه التحضيرات وأكدا على أن العامل الأهم لنجاح هذه اللجنة هو عدم وجود أي تدخل خارجي في عملها وأن تحترم جميع الأطراف الأساس الذي بنيت عليه هذه اللجنة ألا وهو حوار سوري سوري بقيادة وملكية سورية.

ووضع لافرنتييف الرئيس الأسد في صورة الزيارتين اللتين قام بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا إلى السعودية والإمارات والنتائج التي تمخضت عنهما.