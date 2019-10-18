|رقم الخبر: 266400
|تاريخ النشر: تشرين الأول 18, 2019
|الوقت: 19:09
|الاقسام: دوليات
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أفغانستان.. مقتل أكثر من 30 شخصا بانفجار في مسجد شرقي البلاد
قي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات، جراء انفجار داخل مسجد، أثناء صلاة الجمعة بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.
وقال المتحدث باسم حاكم الولاية، عطاء الله خوغياني، في بيان، إن: "عشرات القتلى والجرحى سقطوا بسبب انهيار سقف جامع، جراء انفجار أثناء صلاة الجمعة في منطقة هسكي مينه".
وأكد المتحدث باسم مديرية صحة ننغرهار، عادل ظاهر، أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت أنقاض المسجد.
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