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رقم الخبر: 266399 تاريخ النشر: تشرين الأول 18, 2019 الوقت: 19:07 الاقسام: سياسة  
اصابة ١٩ زائرا ايرانيا بحادث مروري جنوبي العراق

اصابة ١٩ زائرا ايرانيا بحادث مروري جنوبي العراق

أفاد مصدر امني عراقي، اليوم الجمعة، باصابة ١٩ زائرا ايرانيا في حادث مروري جنوبي مدينة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "١٩ زائرا ايرانيا اصيبوا نتيجة انقلاب حافلتهم على الطريق السريع الرابط بين قضاء البيدر ومحافظة ميسان جنوب الديوانية".

يذكر ان اكثر من 3.5 مليون زائر ايراني توجهوا الى العراق لاحياء ذكرى اربعين الامام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة والمشاركة في مسيرة الاربعين المليونية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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