ويستمر مهرجان سائوبولو الدولي للافلام في نسخته ال43 اعماله في فترة ما بين 17 حتي 30 تشرين الاول - اكتوبر في البرازيل وسيتم فيه عرض افلام 8 من المخرجين الايرانيين .

وستعرض افلام من اخراج نيما جاويدي و سعيد روستايي و امير حسين ترابي في قسم مسابقات المخرجين الجدد بهذا المهرجان وسيتم عرض افلام من اخراج رضا ميركريمي و محسن مخملباف و مانيا اكبري و علي جابر انصاري ومصطفي سياري في قسم الافاق الدولية للمهرجان.