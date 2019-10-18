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رقم الخبر: 266397 تاريخ النشر: تشرين الأول 18, 2019 الوقت: 18:57 الاقسام: ثقافة وفن  
المخرجون الايرانيون يشاركون في مهرجان سائوبولو الدولي في البرازيل

المخرجون الايرانيون يشاركون في مهرجان سائوبولو الدولي في البرازيل

تستضيف الدورة الثالثة والاربعون لمهرجان سائوبولو الدولي للافلام وهي اهم حدث سينمائي في امريكا الجنوبية ثمانية مخرجين ايرانيين.

ويستمر مهرجان سائوبولو الدولي للافلام في نسخته ال43 اعماله في فترة ما بين 17 حتي 30 تشرين الاول - اكتوبر في البرازيل وسيتم فيه عرض افلام 8 من  المخرجين الايرانيين .

وستعرض افلام من اخراج نيما جاويدي و سعيد روستايي و امير حسين ترابي في قسم مسابقات المخرجين الجدد بهذا المهرجان وسيتم عرض افلام  من اخراج رضا ميركريمي و محسن مخملباف و مانيا اكبري و علي جابر انصاري ومصطفي سياري في قسم الافاق الدولية للمهرجان.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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