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رقم الخبر: 266396 تاريخ النشر: تشرين الأول 18, 2019 الوقت: 18:56 الاقسام: سياسة  
سفير ايران لدى هولندا: الحظر المفروض على ايران انتهاك لقرارات مجلس الامن

سفير ايران لدى هولندا: الحظر المفروض على ايران انتهاك لقرارات مجلس الامن

قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى هولندا علي رضا كاظمي ، ان فرض الحظر الجائر وأحادي الجانب على ايران انتهاك واضح لقرارات مجلس الامن الدولي وستدمر اية ثقة و مصداقية للالتزامات والمؤسسات الدولية.

 

وقدم كاظمي في كلمة ألقاها في كلية الاقتصاد بجامعة أراسموس في روتردام شرحا بشأن الجمهورية الاسلامية الايرانية وسماتها الجغرافية والتاريخية الفريدة و الحركة الشعبية المعاصرة فيها لتحقيق الاستقلال والحرية بما فيها "نهضة المشروطة" وتاميم النفط والثورة الاسلامية الايرانية.

وأشار الى انجازات الشعب الايراني في مختلف المجالات والتقدم الذي حققه الشباب الايرانيون قائلا،ارتقت مكانة ايران العلمية من مركز 53 عالميا في عام 1996 الى مركز16 في عام 2018 .

وشرح السفير الايراني مسار مباحثات الاتفاق النووي حتى الحصول على الاتفاق والتزامات الجانبين وحقوق الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاتفاق النووي خاصة بعد الانسحاب الامريكي من جانب واحد من الاتفاق.

واكد ان عودة الحظر الجائر واحادي الجانب على ايران انتهاك واضح لقرارات مجلس الامن وانه يمس بمصداقية المؤسسات الدولية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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