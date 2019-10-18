قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني"علي شمخاني" یجب أن تصبح مسيرة الاربعین محورا للدفاع عن الشعب الفلسطيني المضطهد و تجمعا مناهضا للصهيونية.

و أكد شمخاني خلال تفقده لمنفذ "جذابة" الحدودي اليوم الجمعة، في أربعينية هذا العام لم تحدث أي مشكلة أمنية للزوار وكانت هذه المسيرة أكثر روعة من أي وقت مضى، وأظهرت الاستقرار والأمن في إيران.

و أضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، شارك ملايين الزاوار من إيران ودول أخرى في هذا الحدث الكبير ، ولم يحدث أي مشاكل أمنية للزوار في إيران والعراق.

وتابع شمخانی : لا توجد دولة بامکانها تهديد ايران أمنيا، لأن قدرات بلادنا أثبتت للعالم.

وقال شمخاني، في عهد النظام البعثي، كانت علاقات الجوار قائمة على رغبات الاستكبار العالمي، لكنه حاليا بدأت الأخوة بين إيران والعراق تتجلى بشكل واضح، و شاهدنا تعاونا جيدا بين البلدين في مجال اقامة مراسم اربعينية الامام الحسين علیه السلام.

و أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على ضرورة استخدام الإمكانيات لزيادة عدد المشاركين في مسيرة زيارة الأربعينية في السنوات القادمة.