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رقم الخبر: 266394 تاريخ النشر: تشرين الأول 18, 2019 الوقت: 18:53 الاقسام: سياسة  
نشكر العراق لحسن استضافته لملايين زوار الإمام الحسين (ع)
خطيب صلاة الجمعة بطهران:

نشكر العراق لحسن استضافته لملايين زوار الإمام الحسين (ع)

قال خطيب صلاة الجمعة المؤقت بطهران حجة الاسلام "حاج علي اكبري " اننا نشكر العراق البلد المضيف الصديق لاستضافة الملايين من الزوار المشاركين في مراسم اربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

واعتبر علي اكبري اليوم في خطبتي صلاة الجمعة بطهران، مسيرة الاربعينية بانها رص الصفوف امام الاعداء وقال ان صرخات لبيك يا حسين (ع) لـ30 مليون شخص في مسيرة الاربعينية ترعب الاعداء واصبحت كابوسا لهم.

واكد ان قوة الاربعين هي التي تجمع الجميع ومنطق الاربعينية هو منطق المقاومة والامل الصادق والتصدي امام الاعداء ومنطق تحديد الحدود مع الاعداء وعدم الخوف ومنطق المحبة والرحمة مع الانسان خاصة المؤمنين وهذا المنطق يجعلنا ناجحين في بناء الثقة والحضارة.

و اشار إلى دور مراسم الاربعينية في تراجع غطرسة الاستكبار العالمي وقال،ان تقوية الهوية المشتركة ونبذ الخلافات جانباو تقوية الايمان من ميزات اخرى لهذه المسيرة.

و طالب علي اكبري بادراج موضوع اربعينية الامام الحسين (ع) في المناهج الدراسية لوزارة التعليم والتربية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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